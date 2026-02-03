Représentation annuelle du Groupe Folklorique Polonais Kalina Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Représentation annuelle du Groupe Folklorique Polonais Kalina

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Le groupe folklorique de chants et danses traditionnels polonais KALINA de Pont-à-Mousson a le plaisir de vous inviter à venir partager un moment convivial et chaleureux lors de sa représentation annuelle. Elle se déroulera le dimanche 29 mars 2026 à l’Espace Montrichard de PAM à 14h30 (ouverture des portes à 14h).

Venez (re)découvrir la culture polonaise autour de chorégraphies certifiées, de chants, musiques, et costumes traditionnels!

Une vente d’objets traditionnels polonais vous sera proposée sur place.

Buvette sur place

Entrée libre Tout public

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 31 70 20 75

English :

Pont-à-Mousson?s KALINA Polish folklore group is delighted to invite you to its annual performance. It will take place on Sunday March 29, 2026 at Espace Montrichard de PAM at 2:30pm (doors open at 2pm).

Come and (re)discover Polish culture through certified choreography, songs, music and traditional costumes!

A sale of traditional Polish items will be available on site.

Refreshments on site

Free admission

