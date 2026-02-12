Représentation Au delà du mur

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30 16:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Au delà du mur est une création théâtrale imaginée et interprétée par des jeunes de 16 à 29 ans. À travers un travail collectif mêlant expression personnelle, mise en scène et création artistique, ils donnent voix à leurs expériences, leurs questionnements et leurs aspirations.

Ce spectacle est le fruit d’un accompagnement artistique et humain qui leur a permis d’explorer leurs idées, de construire un récit commun et de prendre confiance dans leur capacité à créer et à s’exprimer devant un public. Sur scène, chaque geste, chaque mot et chaque image portent une part de leur histoire et de leur regard sur le monde.



Spectacle créé par des jeunes de 16-29 ans dans le cadre du programme Lutte contre toute forme de décrochage , financé par la Région Grand Est et l’Union Européenne. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Représentation Au delà du mur Troyes a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne