Représentation canine le brio des savoirs Le Bugue dimanche 7 septembre 2025.

Place de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

10h 17h. Démonstrations et concours de beauté canines ; créateurs et exposants locaux ; initiation et démonstration de danse ; buvette. Entrée libre

Cette journée mettra à l’honneur

Des démonstrations canines accessibles à tous

Un concours de beauté canine (3€ l’inscription)

Des stands métiers, artisans, créateurs et exposants locaux

Des initiations et démonstrations de danse pour rythmer la journée et amener une ambiance conviviale

Une buvette et des temps de partage dans un cadre champêtre

Entrée libre .

Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Représentation canine le brio des savoirs

10am 5pm. Dog demonstrations and beauty contests; local designers and exhibitors; dance initiation and demonstration; refreshments. Free admission

German : Représentation canine le brio des savoirs

10h 17h. Vorführungen und Schönheitswettbewerbe für Hunde; lokale Designer und Aussteller; Tanzeinführung und -vorführung; Erfrischungsstände. Freier Eintritt

Italiano :

dalle 10.00 alle 17.00. Dimostrazioni di cani e concorsi di bellezza; designer ed espositori locali; iniziazione e dimostrazione di danza; punto di ristoro. Ingresso libero

Espanol : Représentation canine le brio des savoirs

de 10.00 a 17.00 h. Demostraciones caninas y concursos de belleza; diseñadores y expositores locales; iniciación y demostración de baile; puesto de refrescos. Entrada gratuita

