Représentation canine le brio des savoirs Le Bugue

Représentation canine le brio des savoirs
Place de la Vézère Le Bugue Dordogne
Gratuit
2025-09-07
10h 17h. Démonstrations et concours de beauté canines ; créateurs et exposants locaux ; initiation et démonstration de danse ; buvette. Entrée libre
Cette journée mettra à l’honneur
Des démonstrations canines accessibles à tous
Un concours de beauté canine (3€ l’inscription)
Des stands métiers, artisans, créateurs et exposants locaux
Des initiations et démonstrations de danse pour rythmer la journée et amener une ambiance conviviale
Une buvette et des temps de partage dans un cadre champêtre
Entrée libre .
Place de la Vézère Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
English : Représentation canine le brio des savoirs
10am 5pm. Dog demonstrations and beauty contests; local designers and exhibitors; dance initiation and demonstration; refreshments. Free admission
German : Représentation canine le brio des savoirs
10h 17h. Vorführungen und Schönheitswettbewerbe für Hunde; lokale Designer und Aussteller; Tanzeinführung und -vorführung; Erfrischungsstände. Freier Eintritt
Italiano :
dalle 10.00 alle 17.00. Dimostrazioni di cani e concorsi di bellezza; designer ed espositori locali; iniziazione e dimostrazione di danza; punto di ristoro. Ingresso libero
Espanol : Représentation canine le brio des savoirs
de 10.00 a 17.00 h. Demostraciones caninas y concursos de belleza; diseñadores y expositores locales; iniciación y demostración de baile; puesto de refrescos. Entrada gratuita
