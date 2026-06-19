UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Représentation Château de Sable Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière

Représentation Château de Sable Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Rue du Général de Gaulle
Adresse
Entre la mairie et la poste
Ville
76860 Ouville-la-Rivière
Département
Seine-Maritime
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Ouville-la-Rivière

Représentation Château de Sable

Rue du Général de Gaulle Entre la mairie et la poste Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05

Château de sable, c’est un spectacle de clown où l’on parle clown ! Franck y raconte ses joies, les épines et les gags de son quotidien de directeur d’école, traversé des entrées burlesques de Mme Françoise, et des fusées de sa vie de famille.
Entré libre sans réservation, venez 20 minutes avant.   .

Rue du Général de Gaulle Entre la mairie et la poste Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 1 43 63 80 79  contact.lesamovar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentation Château de Sable

L’événement Représentation Château de Sable Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux