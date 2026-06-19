Représentation Château de Sable Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière jeudi 2 juillet 2026.

Ouville-la-Rivière

Représentation Château de Sable

Rue du Général de Gaulle Entre la mairie et la poste Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05

Château de sable, c’est un spectacle de clown où l’on parle clown ! Franck y raconte ses joies, les épines et les gags de son quotidien de directeur d’école, traversé des entrées burlesques de Mme Françoise, et des fusées de sa vie de famille.

Entré libre sans réservation, venez 20 minutes avant. .

Rue du Général de Gaulle Entre la mairie et la poste Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 1 43 63 80 79 contact.lesamovar@gmail.com

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English : Représentation Château de Sable

L’événement Représentation Château de Sable Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux