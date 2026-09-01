Représentation Choeur régional Auvergne Médiathèque de Jaligny Jaligny-sur-Besbre
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque de Jaligny · Jaligny-sur-Besbre
Informations pratiques
Jaligny-sur-Besbre
Représentation Choeur régional Auvergne
Médiathèque de Jaligny 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:15:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Représentation Choeur régionale d’Auvergne organisé par la Communauté de communes
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Médiathèque de Jaligny 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
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English :
Performance by the Auvergne Regional Choir, organized by the Community of Municipalities
L’événement Représentation Choeur régional Auvergne Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire