Représentation de fin de stage de chant Espace Animation Les Contamines-Montjoie
Représentation de fin de stage de chant Espace Animation Les Contamines-Montjoie vendredi 3 avril 2026.
Représentation de fin de stage de chant
Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert de restitution de fin de stage de chant à l’espace animation !
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Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com
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English :
End-of-course concert at Espace Animation!
L’événement Représentation de fin de stage de chant Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie