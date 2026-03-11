Représentation de fin de stage de chant Espace Animation Les Contamines-Montjoie

Représentation de fin de stage de chant

Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Concert de restitution de fin de stage de chant à l’espace animation !

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Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com

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English :

End-of-course concert at Espace Animation!

L’événement Représentation de fin de stage de chant Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie