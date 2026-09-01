Informations pratiques

Beautiran

Représentation de la chorale « LES COLS VERTS »

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Représentation de la chorale « LES COLS VERTS » à 15h30. La chorale vous invite à partager un agréable moment musical à l’occasion de sa prochaine représentation le 26 septembre 2026 à 15h30 au Musée des Techniques à Beautiran. Sous la direction de son chef de chœur, les choristes vous feront découvrir un répertoire varié, mêlant chansons, émotions, harmonies et plaisir de chanter ensemble. Cette représentation sera l’occasion de mettre à l’honneur le travail réalisé tout au long de l’année, mais surtout de partager avec le public la passion et la convivialité qui animent Les Cols Verts.

Un rendez-vous placé sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur !

Nous vous attendons nombreux pour venir écouter, applaudir et encourager les choristes de la Chorale « Les Cols verts ».

Venez nombreux partager ce moment musical avec nous ! .

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11 mfmicouleau@gmail.com

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English : Représentation de la chorale « LES COLS VERTS »

L’événement Représentation de la chorale « LES COLS VERTS » Beautiran a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme