Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ? Lisieux
Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ? Lisieux vendredi 13 mars 2026.
Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?
13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?
Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?
L’argent récolté sera reversé pour les enfants handicapés Sokone Sénégal. .
13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?
Performance of the play: Is there a bun in the oven?
L’événement Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ? Lisieux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme