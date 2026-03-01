Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?

13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?

Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?

L’argent récolté sera reversé pour les enfants handicapés Sokone Sénégal. .

13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ?

Performance of the play: Is there a bun in the oven?

L’événement Représentation de la pièce Y a-t-il un polichinelle dans le tiroir ? Lisieux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Lisieux Normandie Tourisme