Représentation de La Troupe de la Capucine Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Représentation de La Troupe de la Capucine

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-06

Cette année, la troupe de la Capucine joue un peu plus tôt en raison des élections municipales.

Mais pas d’inquiétude, les représentations promettent toujours autant de surprises et de beaux moments !

.

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, the Capucine troupe is playing a little earlier due to the municipal elections.

But don’t worry, the performances promise just as many surprises and great moments!

L’événement Représentation de La Troupe de la Capucine Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Loire Semène