Représentation de théâtre Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Salle Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-21

2025-11-20 2025-11-21

Représentation de théâtre conçue autour de portraits d’Alain Delègue.

Salle Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Theater performance

Theater performance based on portraits by Alain Delègue.

German : Theateraufführung

Theateraufführung, die um die Porträts von Alain Delègue herum konzipiert wurde.

Italiano :

Uno spettacolo teatrale basato sui ritratti di Alain Delègue.

Espanol : Representación teatral

Una representación teatral basada en retratos de Alain Delègue.

