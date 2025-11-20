Représentation de théâtre Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Représentation de théâtre Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron jeudi 20 novembre 2025.
Représentation de théâtre
Salle Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-21
2025-11-20 2025-11-21
Représentation de théâtre conçue autour de portraits d’Alain Delègue.
Salle Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English : Theater performance
Theater performance based on portraits by Alain Delègue.
German : Theateraufführung
Theateraufführung, die um die Porträts von Alain Delègue herum konzipiert wurde.
Italiano :
Uno spettacolo teatrale basato sui ritratti di Alain Delègue.
Espanol : Representación teatral
Una representación teatral basada en retratos de Alain Delègue.
