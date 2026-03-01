Représentation Héroïnes sans frontières Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris

Représentation Héroïnes sans frontières Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris

Représentation Héroïnes sans frontières Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris samedi 28 mars 2026.

L’association Rosetta présente « Héroïnes sans frontières », une pièce de théâtre plurilingue destinée aux enfants et à leurs parents.

Une invitation pour célébrer les parcours de 4 femmes d’exception : Emmeline Pankhurst qui a combattu pour les droits des femmes, Samantha Cristoforetti qui a exploré l’espace, Berta Cáceres qui a défendu l’environnement, et Jane Evrard, symbole français du courage.

À travers des dialogues en français, anglais, espagnol et italien, les enfants découvriront leurs histoires extraordinaires en explorant les cultures du monde.

Objectifs de la représentation :

– Favoriser l’apprentissage des langues étrangères.

– Éveiller la curiosité des enfants par la découverte des autres cultures de manière ludique et créative.

– Sensibiliser à l’égalité entre les filles et les garçons.

Découvrez les parcours inspirants de 4 femmes d’exception à travers une pièce de théâtre plurilingue.
Le samedi 28 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T16:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20/24 avenue Marc Sangnier  75014 Paris
https://www.helloasso.com/associations/rosetta/evenements/representation-heroines-sans-frontieres-2-1 https://www.facebook.com/rosettaateliers?locale=fr_FR https://www.facebook.com/rosettaateliers?locale=fr_FR


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