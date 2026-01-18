Représentation Hors Norme avec le GDAR Val-de-Livenne

Représentation Hors Norme avec le GDAR

Marcillac Val-de-Livenne Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Par la Cie les Saltimbanques.

Synopsis La Fugue raconte la rencontre de deux femmes que tout oppose.

Margot fuit un mari autoritaire et une vie bourgeoise étouffante.

Claude fuit la solitude, la précarité et ses propres échecs.

Leur voyage forcé devient une suite de conflits, de révélations et de confidences. Peu à peu, la confrontation laisse place à une amitié libératrice.

La fugue devient alors une renaissance et une reprise de liberté. .

Marcillac Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61 gdar.estuaire@gmail.com

