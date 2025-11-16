Représentation Kudai konpania bourg Licq-Athérey

Représentation Kudai konpania

Vous êtes invités à Licq.

Grâce à l’initiative de plusieurs associations locales, l’automne sera riche en évènements culturels. Pour ce premier rendez-vous, la troupe de danse professionnelle Kukai konpania, vous montrera l’étendue de son répertoire, mélangeant danse contemporaine et danse traditionnelle. .

bourg Salle muicipale Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

