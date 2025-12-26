Représentation La Passion

Palais des Congrès Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle théâtral dans le pur style du théâtre populaire du moyen-âge, la ‘Passion de Loudéac’ représente la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, de l’entrée à Jérusalem jusqu’à la résurrection.

Interprété par une troupe de 200 bénévoles (acteurs, machinistes, habilleuses, maquilleuses, accueil…), la Passion est représentée tous les ans à l’approche de Pâques.

Gratuit de 6 ans. Ouverture des portes à 14h15. .

Palais des Congrès Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 29 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Représentation La Passion Loudéac a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de tourisme Bretagne Centre