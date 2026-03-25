La première création de Mélody Mourey s’inspire librement de l’histoire de deux jeunes médecins, Eugeniusz Łazowski et Stanisław Matulewicz, qui auraient sauvé une partie du village de Rozwadów en Pologne, en faisant croire qu’une épidémie de typhus frappait ses habitants. Un stratagème qui aurait permis d’éloigner quelque temps la menace nazie, faisant plus que jamais rage deux ans après l’annexion du pays par l’Allemagne. Cinquante ans plus tard,

la petite-fille d’Eugeniusz, étudiante en psychologie, rend visite à

Stanislaw à l’aube de sa retraite. Elle voudrait en savoir plus sur les

actions de son grand-père pendant la Seconde Guerre Mondiale.

La pièce nous fait ainsi voyager entre deux époques, le New York des années 1990 et la Pologne des années 1940, à

la rencontre d’une équipe de scientifiques qui seraient devenus, malgré

eux, des héros de la résistance, de leurs héritiers, des habitants d’un

village ravagé par la guerre.

Participation libre au projet humanitaire.

Les

fonds recueillis lors des représentations financent des bourses

d’études versées à une trentaine d’étudiants réfugiés du Haut-Karabagh.

Merci pour votre soutien, au plaisir de vous retrouver !

Tous les dons faits au chapeau à l’issue de la pièce seront reversés à des étudiant.es d’Arménie. SCRIBE-Paris est une association Loi 1901 créée en 2002 qui réunit

des jeunes bénévoles de la région parisienne. Elle a pour objectif de

permettre à des étudiants étrangers à faibles ressources de faire des

études dans leur pays, en prenant en charge une partie de leurs frais

d’inscription à l’université. Depuis sa création, l’association

concentre son action sur une province arménienne, l’Artsakh, et aide

chaque année des jeunes défavorisés à s’inscrire à l’université. Pour en savoir plus, c’est ici !

Voyagez entre deux époques, le New York des années 1990 et la Pologne des années 1940, à la rencontre d’une équipe de scientifiques qui seraient devenus, malgré eux, des héros de la résistance, de leurs héritiers, des habitants d’un village ravagé par la guerre.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00

La Halle des Epinettes 45, rue de l’Egalité 92130 Issy les Moulineaux

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