Représentation Lyrique Dîner de gala Nancy

Mise en scène Christophe Mirambeau

Avec les artistes de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Dîner Charles Coulombeau, chef étoilé du restaurant La Maison dans le Parc à Nancy

Elles sont folles ! (Ces années)

Nancy, 14 octobre 1919. Le hall s’illumine, les lustres étincellent, les élégants prennent place. L’Opéra tout juste inauguré ouvre ses portes à un monde nouveau. Au même instant, un décret officiel annonce la démobilisation des derniers soldats de la Grande Guerre.

Un siècle plus tard, la scène se rejoue et vous en êtes les invités. En 2025, alors que Nancy célèbre l’Art déco et les 100 ans de l’Exposition internationale de 1925 avec les Métro’Folies, l’Opéra national de Nancy-Lorraine fait revivre l’effervescence des Années folles à l’occasion d’un dîner de gala au format inédit. Fox-trot, charleston, blues, tango… Les rythmes venus d’Amérique électrisent l’Europe. Ravel s’en empare, Hahn les habille de plumes et de soie. L’art s’émancipe, les femmes aussi. Ce soir, l’Opéra se souvient, s’enflamme et se transforme. Cette fête-là sera totale. Ce monde-là a tant à dire…

Les Années folles ? Elles sont là. Et elles sont pour vous.

Réservation uniquement par mail.Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11 dinerdegala@opera-nancy.fr

English :

Directed by Christophe Mirambeau

With artists from the Opéra national de Nancy-Lorraine

Dinner: Charles Coulombeau, Michelin-starred chef at La Maison dans le Parc in Nancy

Elles sont folles! (These years)

Nancy, October 14, 1919. The hall lights up, chandeliers sparkle, elegant people take their seats. The newly inaugurated Opéra opens its doors to a new world. At the same time, an official decree announces the demobilization of the last soldiers of the Great War.

A century later, the scene is replayed? and you are the guests. In 2025, as Nancy celebrates Art Deco and the 100th anniversary of the 1925 International Exhibition with the Métro-Folies, the Opéra national de Nancy-Lorraine brings back the excitement of the Roaring Twenties with a gala dinner in an unprecedented format. Foxtrot, charleston, blues, tango? Rhythms from America electrify Europe. Ravel seized on them, Hahn dressed them in feathers and silk. Art was emancipated, and so were women. Tonight, the Opéra remembers, ignites and transforms. It will be a total celebration. This world has so much to say?

The Roaring Twenties? Here they are. And they’re here for you.

Reservations only by e-mail.

German :

Regie: Christophe Mirambeau

Mit den Künstlern der Opéra national de Nancy-Lorraine

Abendessen: Charles Coulombeau, Sternekoch des Restaurants La Maison dans le Parc in Nancy

Sie sind verrückt! (Diese Jahre)

Nancy, 14. Oktober 1919. Die Halle ist hell erleuchtet, die Kronleuchter funkeln, die Eleganten nehmen Platz. Die gerade eröffnete Oper öffnet ihre Türen für eine neue Welt. Gleichzeitig wird ein offizielles Dekret erlassen, das die Demobilisierung der letzten Soldaten des Großen Krieges ankündigt.

Ein Jahrhundert später spielt sich die Szene erneut ab ? und Sie sind die Gäste. Im Jahr 2025, als Nancy mit den Métro?Folies das Art déco und den 100. Jahrestag der Internationalen Ausstellung von 1925 feiert, lässt die Opéra national de Nancy-Lorraine den Trubel der Années folles bei einem Galadinner in einem völlig neuen Format wieder aufleben. Foxtrott, Charleston, Blues, Tango? Die aus Amerika kommenden Rhythmen elektrisieren Europa. Ravel greift sie auf, Hahn kleidet sie in Federn und Seide. Die Kunst emanzipiert sich, die Frauen auch. Heute Abend erinnert sich das Opernhaus und verwandelt sich. Es wird ein großes Fest. Diese Welt hat so viel zu sagen

Die verrückten Jahre? Sie sind hier. Und sie sind für Sie.

Reservierung nur per E-Mail.

Italiano :

Diretto da Christophe Mirambeau

Con artisti dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Cena: Charles Coulombeau, chef stellato del ristorante La Maison dans le Parc a Nancy

Elles sont folles! (Questi anni)

Nancy, 14 ottobre 1919. La sala si illumina, i lampadari scintillano, le persone eleganti prendono posto. Il Teatro dell’Opera, appena inaugurato, apre le porte a un nuovo mondo. Contemporaneamente, un decreto ufficiale annuncia la smobilitazione degli ultimi soldati della Grande Guerra.

Un secolo dopo, la scena si ripete e voi siete gli ospiti. Nel 2025, mentre Nancy celebra l’Art Déco e il centenario dell’Esposizione Internazionale del 1925 con il Métro Folies, l’Opéra national de Nancy-Lorraine fa rivivere l’emozione dei ruggenti anni Venti con una cena di gala in un nuovo formato. Foxtrot, Charleston, blues, tango? I ritmi americani hanno elettrizzato l’Europa. Ravel se ne impadronì, Hahn li vestì di piume e seta. L’arte si emancipò, e così le donne. Questa sera l’Opéra ricorda, accende e trasforma. Sarà una celebrazione totale. Questo mondo ha così tanto da dire?

I ruggenti anni Venti? Sono qui. E sono qui per voi.

Prenotazioni solo via e-mail.

Espanol :

Dirigida por Christophe Mirambeau

Con artistas de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Cena: Charles Coulombeau, chef con estrella Michelin del restaurante La Maison dans le Parc de Nancy

¡Elles sont folles! (Estos años)

Nancy, 14 de octubre de 1919. La sala se ilumina, las lámparas brillan, los elegantes toman asiento. La Ópera, recién inaugurada, abre sus puertas a un mundo nuevo. Al mismo tiempo, un decreto oficial anuncia la desmovilización de los últimos soldados de la Gran Guerra.

Un siglo después, la escena se repite… y ustedes son los invitados. En 2025, mientras Nancy celebra el Art Déco y el centenario de la Exposición Internacional de 1925 con el Métro Folies, la Ópera Nacional de Nancy-Lorena recupera la emoción de los locos años veinte con una cena de gala de nuevo formato. ¿Foxtrot, Charleston, blues, tango? Los ritmos americanos electrizaron Europa. Ravel los aprovechó, Hahn los vistió de plumas y seda. El arte se emancipaba, y las mujeres también. Esta noche, la Ópera recuerda, enciende y transforma. Será una celebración total. Este mundo tiene tanto que decir..

¿Los locos años veinte? Están aquí. Y están aquí por ti.

Reservas sólo por correo electrónico.

