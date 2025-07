Représentation Lyrique La Bohème de Puccini Nancy

Représentation Lyrique La Bohème de Puccini Nancy dimanche 14 décembre 2025.

Représentation Lyrique La Bohème de Puccini

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche 2025-12-14 20:00:00

Fin : 2025-12-17 22:30:00

2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-23

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Chœurs de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et de l’Opéra de Dijon

Chœur d’enfants du Conservatoire régional du Grand Nancy

Direction musicale Marta Gardolinska

Mise en scène David Geselson

Vivre d’amour et d’art dans une mansarde glaciale, rire de la misère et faire de la légèreté une arme contre l’adversité du sort voilà le pari insensé des personnages des Scènes de la vie de bohème (1851) ce court roman d’Henry Murger qui inspirera par la suite l’opéra de Puccini (1895). En montrant des bohèmes rêvant et ratant leurs vies, Puccini et ses librettistes détournent la success story qu’imaginait Murger. La Bohème est ce conte de Noël négatif et désabusé exaltant ce tragique sublime, si opératique (et forcément si lacrymal aussi) qui touche le spectateur en plein cœur. La mise en scène de David Geselson place sa Bohème en perspective des mouvements révolutionnaires du XIXe avec Delacroix en référence politique et picturale. Mimì et Musetta sont les figures emblématiques de cette liberté sociale qui cherche à triompher respectivement dans la mort et dans l’amour. Ce faisant, il dévoile à travers ces deux femmes une forme poignante de l’engagement celle d’aimer et d’exister pleinement, même lorsque l’issue est connue d’avance et que tout semble jouer contre la possibilité d’un bonheur à venir.Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Opéra national de Nancy-Lorraine Orchestra

Choirs of Opéra national de Nancy-Lorraine and Opéra de Dijon

Children?s choir of the Conservatoire régional du Grand Nancy

Musical Director: Marta Gardolinska

Stage director: David Geselson

Living on love and art in an icy garret, laughing at misery and using levity as a weapon against the adversity of fate: this is the insane gamble of the characters in Scènes de la vie de bohème (1851), the short novel by Henry Murger that later inspired Puccini?s opera (1895). By showing « bohemians » dreaming and failing in their lives, Puccini and his librettists hijacked the success story imagined by Murger. La Bohème is a negative, disillusioned Christmas tale, exalting that sublime, operatic (and, of course, tearful) tragedy that touches the heart of the spectator. David Geselson’s staging places his Bohème in the perspective of the revolutionary movements of the 19th century, with Delacroix as a political and pictorial reference. Mimì and Musetta are the emblematic figures of this social freedom, which seeks to triumph in death and love respectively. Through these two women, he reveals a poignant form of commitment: that of loving and existing fully, even when the outcome is known in advance and everything seems to be working against the possibility of future happiness.

German :

Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Chöre der Opéra national de Nancy-Lorraine und der Opéra de Dijon

Ch?ur d’enfants du Conservatoire régional du Grand Nancy (Kinderchor des regionalen Konservatoriums von Grand Nancy)

Musikalische Leitung: Marta Gardolinska

Regie: David Geselson

In einer eiskalten Mansarde von Liebe und Kunst leben, über das Elend lachen und die Leichtigkeit als Waffe gegen die Widrigkeiten des Schicksals einsetzen: Das ist das verrückte Wagnis der Figuren in Scènes de la vie de bohème (1851), dem kurzen Roman von Henry Murger, der später Puccinis Oper (1895) inspirierte. Indem Puccini und seine Librettisten « Bohemiens » zeigten, die ihr Leben träumten und scheiterten, verdrehten sie die Erfolgsstory, die Murger sich vorstellte. La Bohème ist eine negative und desillusionierte Weihnachtsgeschichte, die diese erhabene, so opernhafte (und zwangsläufig auch so tränenreiche) Tragik hervorhebt, die den Zuschauer mitten ins Herz trifft. David Geselsons Inszenierung stellt seine Bohème in die Perspektive der revolutionären Bewegungen des 19. Jahrhunderts mit Delacroix als politischer und malerischer Referenz. Mimì und Musetta sind die Symbolfiguren dieser sozialen Freiheit, die im Tod bzw. in der Liebe zu triumphieren versucht. Dabei enthüllt er durch diese beiden Frauen eine ergreifende Form des Engagements: die Liebe und die volle Existenz, selbst wenn der Ausgang von vornherein bekannt ist und alles gegen die Möglichkeit eines zukünftigen Glücks zu sprechen scheint.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Cori dell’Opéra national de Nancy-Lorraine e dell’Opéra de Dijon

Coro di bambini del Conservatoire régional du Grand Nancy

Direttore musicale: Marta Gardolinska

Direttore: David Geselson

Vivere d’amore e d’arte in una gelida soffitta, ridere della miseria e usare la leggerezza come arma contro le avversità del destino: è questa la folle scommessa dei personaggi di Scènes de la vie de bohème (1851), il romanzo breve di Henry Murger che ha poi ispirato l’opera di Puccini (1895). Mostrando i « bohémien » che sognano e falliscono nella loro vita, Puccini e i suoi librettisti ribaltano la storia di successo immaginata da Murger. La Bohème è un racconto natalizio negativo e disilluso che esalta la sublime tragedia che è così operistica (e inevitabilmente anche così lacrimevole) da toccare il cuore del pubblico. La messa in scena di David Geselson colloca la sua Bohème nel contesto dei movimenti rivoluzionari del XIX secolo, con Delacroix come riferimento politico e pittorico. Mimì e Musetta sono le figure emblematiche di questa libertà sociale che cerca di trionfare rispettivamente nella morte e nell’amore. Attraverso queste due donne, Delacroix rivela una forma struggente di impegno: quella di amare ed esistere pienamente, anche quando l’esito è noto in anticipo e tutto sembra lavorare contro la possibilità di una felicità futura.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Coros de la Ópera Nacional de Nancy-Lorena y de la Ópera de Dijon

Coro infantil del Conservatorio regional del Gran Nancy

Dirección musical: Marta Gardolinska

Director: David Geselson

Vivir del amor y del arte en una buhardilla helada, reírse de la miseria y utilizar la levedad como arma contra la adversidad del destino: ésta es la insensata apuesta de los personajes de Scènes de la vie de bohème (1851), la novela corta de Henry Murger que más tarde inspiró la ópera de Puccini (1895). Al mostrar a los « bohemios » soñando y fracasando en sus vidas, Puccini y sus libretistas dieron la vuelta a la historia de éxito imaginada por Murger. La Bohème es un cuento de Navidad negativo y desilusionado que exalta la tragedia sublime tan operística (e inevitablemente tan lacrimógena también) que llega al corazón del público. La puesta en escena de David Geselson sitúa su Bohème en el contexto de los movimientos revolucionarios del siglo XIX, con Delacroix como referente político y pictórico. Mimì y Musetta son las figuras emblemáticas de esta libertad social que busca triunfar en la muerte y el amor respectivamente. A través de estas dos mujeres, revela una conmovedora forma de compromiso: el de amar y existir plenamente, incluso cuando el desenlace se conoce de antemano y todo parece obrar en contra de la posibilidad de una felicidad futura.

