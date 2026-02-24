Représentation Musicale Cascadeur en Concert Médiathèque Manufacture Nancy

Représentation Musicale Cascadeur en Concert

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-03-29 15:00:00

2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Cascadeur, l’alter ego d’Alexandre Longo, mêle piano, pop et atmosphères cinématographiques.

Reconnaissable à son casque de pilote, l’artiste a marqué la scène française avec des albums salués par la critique, dont Ghost Surfer, Victoire de la Musique. Ses compositions, entre images et émotions, promettent un concert immersif et sensible.Tout public

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

English :

Cascadeur, Alexandre Longo?s alter ego, blends piano, pop and cinematic atmospheres.

Recognizable by his pilot?s helmet, the artist has made his mark on the French scene with critically acclaimed albums, including Ghost Surfer, winner of the Victoire de la Musique. His compositions, a blend of images and emotions, promise an immersive and sensitive concert.

