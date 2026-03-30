Répresentation musicale Centre culturel municipal Couzeix
Répresentation musicale Centre culturel municipal Couzeix mardi 31 mars 2026.
Répresentation musicale
Centre culturel municipal 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Que vous soyez mélomane, curieux ou simplement en quête d’une belle sortie culturelle, cette représentation musicale de l’École de Musique de Couzeix promet une soirée chaleureuse et inspirante. .
Centre culturel municipal 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Répresentation musicale Couzeix a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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