Répresentation musicale Centre culturel municipal Couzeix

Répresentation musicale

Centre culturel municipal 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Que vous soyez mélomane, curieux ou simplement en quête d’une belle sortie culturelle, cette représentation musicale de l’École de Musique de Couzeix promet une soirée chaleureuse et inspirante. .

Centre culturel municipal 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Répresentation musicale Couzeix a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole