Représentation musicale soirée Georges Brassens Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge jeudi 25 septembre 2025.

Représentation musicale soirée Georges Brassens

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Représentation musicale à la guitare de quelques chansons de Georges Brassens pour passer un moment convivial et de détente

Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

English :

A musical performance on guitar of some of Georges Brassens’ songs for a convivial and relaxing moment

German :

Musikalische Darstellung einiger Lieder von Georges Brassens auf der Gitarre, um einen geselligen und entspannenden Moment zu verbringen

Italiano :

Esecuzione musicale alla chitarra di alcune canzoni di Georges Brassens per un momento di convivialità e relax

Espanol :

Una interpretación musical a la guitarra de algunas canciones de Georges Brassens para un momento de convivencia y relajación

