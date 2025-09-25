Représentation musicale soirée Georges Brassens Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge
Représentation musicale soirée Georges Brassens Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge jeudi 25 septembre 2025.
Représentation musicale soirée Georges Brassens
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-09-25 20:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Représentation musicale à la guitare de quelques chansons de Georges Brassens pour passer un moment convivial et de détente
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
English :
A musical performance on guitar of some of Georges Brassens’ songs for a convivial and relaxing moment
German :
Musikalische Darstellung einiger Lieder von Georges Brassens auf der Gitarre, um einen geselligen und entspannenden Moment zu verbringen
Italiano :
Esecuzione musicale alla chitarra di alcune canzoni di Georges Brassens per un momento di convivialità e relax
Espanol :
Una interpretación musical a la guitarra de algunas canciones de Georges Brassens para un momento de convivencia y relajación
L’événement Représentation musicale soirée Georges Brassens Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-09-12 par Offices de Tourisme de Jonzac