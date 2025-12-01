Représentation Ne m’attends pas. centre culturel René Char Digne-les-Bains

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 15:40:00

2025-12-17

La Compagnie de La neige sur les cils vous amène à la recherche de la maison perdue, une quête fabuleuse mêlant marionnettes, projections vidéo et théâtre d’objets.

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

The Compagnie de La neige sur les cils takes you on a fabulous quest for the lost house, combining puppetry, video projections and object theater.

German :

Die Compagnie de La neige sur les cils nimmt Sie mit auf die Suche nach dem verlorenen Haus, eine märchenhafte Suche, die Marionetten, Videoprojektionen und Objekttheater miteinander verbindet.

Italiano :

La Compagnie de La neige sur les cils vi accompagna in una favolosa ricerca della casa perduta, combinando marionette, proiezioni video e teatro d’oggetti.

Espanol :

La Compagnie de La neige sur les cils le lleva en una fabulosa búsqueda de la casa perdida, combinando marionetas, proyecciones de vídeo y teatro de objetos.

