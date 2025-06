Représentation scénographique et dansée Dalle rouge, 70 Bd du Général Leclerc, Nanterre 92000 Nanterre

Représentation scénographique et dansée Dimanche 20 juillet, 18h00 Dalle rouge, 70 Bd du Général Leclerc, Nanterre 92000 Hauts-de-Seine

Spectacle gratuit et ouvert à tous·es.

Lors de Tapage (librairie et bar solidaire de rue en été, par Papet&co), Les Plastikeuses présenterons le spectacle créé et fabriqué par Prune Krotoff, une jeune artiste du collectif et diplômée de la HEAR de Strasbourg). Il met en scène une créature aquatique qui évolue dans un décor qui interpelle sur la vie sous marine. Il permet une introduction poétique pour entrainer les spectateurs à imaginer la vie sous la Seine et à se questionner sur nos milieux : comment s’en détacher tout en prenant soin de ce que nous laissons ?

Cette créature veut aller à la découverte d’autres mondes. Le parallèle entre questionnement et positionnement des jeunes face à leur milieu se fait donc en comparaison avec un autre vivant qu’est cette créature aquatique.

Dalle rouge, 70 Bd du Général Leclerc, Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 6 98 09 61 99 http://www.lesplastikeuses.fr https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/?next=%2F La Dalle rouge est une place, au dessus du parking des tours d'habitations du bailleur Polylogis Logirep. Elle est vouée à la démolition. Parking à proximité, accès piéton.

© Prune Krotoff