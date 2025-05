Représentation: SèveS Triptyque, Danse et Image – Centre de Loisirs Le Pidou Saintes, 1 juin 2025 16:00, Saintes.

Charente-Maritime

Représentation: SèveS Triptyque, Danse et Image Centre de Loisirs Le Pidou Centre Loisirs Le Pidou, 4 Rue Guyarderie, 17100 SAINTES Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-06-01 16:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Triptyque Chorégraphique + Exposition Photos et Films-Vidéos issus de Rencontre-Ateliers CORPS-PAYSAGE avec une forêt des Landes de Gascogne.

Centre de Loisirs Le Pidou Centre Loisirs Le Pidou, 4 Rue Guyarderie, 17100 SAINTES

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 87 38 05 bildagestoa@asso-nature.fr

English :

Choreographic Triptych + Photo and Film-Video Exhibition from Rencontre-Ateliers CORPS-PAYSAGE with a Landes de Gascogne forest.

German :

Choreographisches Triptychon + Fotoausstellung und Film-Video-Ausstellung, die aus den Begegnungs-Workshops KÖRPER-PAYSAGE mit einem Wald in den Landes de Gascogne hervorgegangen sind.

Italiano :

Trittico coreografico + mostra fotografica e film-video frutto di incontri-laboratori di BODY-PACING con una foresta nelle Landes de Gascogne.

Espanol :

Tríptico coreográfico + Exposición de fotografía y cine-vídeo resultante de los Encuentros-Talleres BODY-PACING con un bosque en las Landas de Gascoña.

