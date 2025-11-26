Représentation théâtrale : 1905 Acte de naissance Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Représentation théâtrale : 1905 Acte de naissance Patronage Laïque Jules Vallès Paris mercredi 26 novembre 2025.

En 1905, la France se passionne depuis de nombreuses années pour un sujet : l’omniprésence de l’église catholique dans la gestion du pays.Entre les conservateurs et les progressistes, les réactionnaires et les révolutionnaires à l’assemblée nationale on se déchire, c’est jour de vote :Pour ou contre la séparation des églises et de l’état, pour ou contre la laïcité ? 120 ans plus tard, une compagnie de théâtre a reçu une commande : mettre en scène les débats de cette journée qui changera la face du pays et ses principes fondamentaux.



Entre textes de l’époque et création burlesque d’une équipe mal assortie, la pièce, par une mise en abyme, fait revivre le climat de cette journée qui a bouleversé l’équilibre sociétal de la France, et les comédiens se retrouvent eux aussi plongés au cœur de la question toujours primordiale aujourd’hui : Qu’est-ce que la laïcité ?

Mise en scène : Dorothée Defontaine

Distribution : René Badache, Michèle Bassereau, Dorothée Defontaine, Nordine Salhi, Bruno Subrini, Yan Tassin.



Tarification ville de Paris : (13 € tarif plein & 11€ tarif réduit)

Théâtre, en partenariat avec la compagnie ACTIF ( Arc en Ciel Théâtre île de France).

Le mercredi 26 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

Entrée sur réservation et paiement sur place selon les tarifs de la Ville de Paris (13 € tarif plein & 11€ tarif réduit)

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/1905-acte-de-naissance-2 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr