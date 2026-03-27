Représentation théâtrale Antigone…ou presque Quai des Arts Saint-Savinien
Représentation théâtrale Antigone…ou presque Quai des Arts Saint-Savinien samedi 4 avril 2026.
Représentation théâtrale Antigone…ou presque
Quai des Arts Avenue de la Gare Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 21:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Spectacle tour à tour drôle et émouvant d’ O. Lehmann, comédienne professionnelle (Cie La Fille de l’Eau), qui a mis en scène ce travail de restitution des ateliers de pratique théâtrale amateure, qu’elle a animés de novembre 25 à mars 26 à St Savinien.
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Quai des Arts Avenue de la Gare Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 79 30 46 cielafilledeleau.adm@gmail.com
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L’événement Représentation théâtrale Antigone…ou presque Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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