Représentation théâtrale au profit du Comité de Cancérologie 47 salle de fêtes Damazan samedi 31 janvier 2026.
salle de fêtes 9 rue Larrey Damazan Lot-et-Garonne
Soirée théâtre organisée par la FNACA au profit du Comité de Cancérologie47
Les Imprévisibles Farguais présentent Ce soir on sort une comédie de Pascal Guillemaud.
Réservation au 06.71.08.57.08 .
