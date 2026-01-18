Représentation théâtrale au profit du Comité de Cancérologie 47 salle de fêtes Damazan

Représentation théâtrale au profit du Comité de Cancérologie 47

salle de fêtes 9 rue Larrey Damazan Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Soirée théâtre organisée par la FNACA au profit du Comité de Cancérologie47

Les Imprévisibles Farguais présentent Ce soir on sort une comédie de Pascal Guillemaud.

Réservation au 06.71.08.57.08 .

salle de fêtes 9 rue Larrey Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 57 08

English : Représentation théâtrale au profit du Comité de Cancérologie 47

