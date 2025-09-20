Représentation théâtrale Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde

Représentation théâtrale Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Représentation théâtrale Samedi 20 septembre, 14h00 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Théâtre en scène – Extraits de pièces par Les Théâtres de la Grange

Avec les compagnies La Carpe, Les Indécis et Le Théâtre du Paradoxe

Venez découvrir une sélection d’extraits de pièces de théâtre interprétés par les compagnies membres des Théâtres de la Grange : La Carpe, Les Indécis et Le Théâtre du Paradoxe.

Un programme éclectique mêlant classique, contemporain et création, pour faire goûter au public la richesse et la diversité du spectacle vivant local.

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Théâtre en scène – Extraits de pièces par Les Théâtres de la Grange