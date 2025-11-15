Représentation Théâtrale Azur

Représentation Théâtrale Azur samedi 15 novembre 2025.

Représentation Théâtrale

Salle François Mitterrand Azur Landes

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

La soirée débutera par le duo féminin de la troupe

« A Tirs D’Elles » qui vous présentera « Déshabillez-mots »

Elle se poursuivra avec Hélène qui, seule en scène » vous présentera « Ma fois avec vous ».

Déshabillez-mots

Deux journalistes, Flor et Eléonore, en habiles déshabillées de la langue Française, convoquent à tour de rôle dans une émission de radio, des mots qui deviennent des personnages aussi inattendus qu’irrésistibles.

Ma fois avec vous

Un « seule en scène » durant lequel Hélène vous embarquera dans son univers peuplé de jeux de mots.

Tricoté sur mesure, ce spectacle vous fera valser au rythme de vos émotions sur des airs d’humour, avec pour fil rouge, bien sûr, l’amour de la langue. .

Salle François Mitterrand Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 01 78 culturazur40@gmail.com

English : Représentation Théâtrale

The evening kicks off with the female duo of the troupe

« A Tirs D’Elles », who will present « Déshabillez-mots »

The evening continues with Hélène’s solo performance of « Ma fois avec vous ».

German : Représentation Théâtrale

Der Abend beginnt mit dem Frauenduo der Theatergruppe

« A Tirs D’Elles », das Ihnen « Déshabillez-mots » vorstellt

Weiter geht es mit Hélène, die allein auf der Bühne steht und « Ma fois avec vous » vorträgt.

Italiano :

La serata inizierà con il duo femminile della troupe

« A Tirs D’Elles », che si esibirà in « Déshabillez-mots »

La serata proseguirà con Hélène che interpreterà « Ma fois avec vous » (Il mio tempo con te).

Espanol : Représentation Théâtrale

La velada comenzará con el dúo femenino de la compañía

« A Tirs D’Elles », que interpretará « Déshabillez-mots »

La velada continuará con Hélène interpretando « Ma fois avec vous » (Mi tiempo contigo).

