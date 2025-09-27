Représentation théâtrale Barneville-Carteret
Représentation théâtrale Barneville-Carteret samedi 27 septembre 2025.
Représentation théâtrale
Salle des Douits Barneville-Carteret Manche
2 pièces de théâtre vous seront présentées, » Enquête au manoir » par les enfants de la troupe Mimesis et » C’est pas moi, c’est l’autre » par les adultes. .
Salle des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 52 58 84 martine.bartaire@orange.fr
