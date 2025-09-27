Représentation théâtrale Barneville-Carteret

Représentation théâtrale Barneville-Carteret samedi 27 septembre 2025.

Représentation théâtrale

Salle des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

Date(s) :

2025-09-27

2 pièces de théâtre vous seront présentées, » Enquête au manoir » par les enfants de la troupe Mimesis et » C’est pas moi, c’est l’autre » par les adultes. .

Salle des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 52 58 84 martine.bartaire@orange.fr

English : Représentation théâtrale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Représentation théâtrale Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cotentin La Côte des Isles