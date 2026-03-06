Représentation théâtrale Braquage au point relais Salle Gaston Goulard Foussais-Payré

Représentation théâtrale Braquage au point relais

Salle Gaston Goulard Route de saint Hilaire des loges Foussais-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14

Comedie en 2 actes d’Eric Tessier

Représentation organisée par l’Amicale laïque de Foussais-Payré.

Tarifs

Adultes 8€

Moins de 18 ans 4,50€

Moins de 12 ans gratuit

CB acceptée

Placement libre

Réservation auprès de Françoise Chauvet, par téléphone au 06 16 19 81 00 .

Salle Gaston Goulard Route de saint Hilaire des loges Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 19 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy in 2 acts by Eric Tessier

L’événement Représentation théâtrale Braquage au point relais Foussais-Payré a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin