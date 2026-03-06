Représentation théâtrale Braquage au point relais Salle Gaston Goulard Foussais-Payré
Salle Gaston Goulard Route de saint Hilaire des loges Foussais-Payré Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-06 14:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14
Comedie en 2 actes d’Eric Tessier
Représentation organisée par l’Amicale laïque de Foussais-Payré.
Tarifs
Adultes 8€
Moins de 18 ans 4,50€
Moins de 12 ans gratuit
CB acceptée
Placement libre
Réservation auprès de Françoise Chauvet, par téléphone au 06 16 19 81 00 .
Salle Gaston Goulard Route de saint Hilaire des loges Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 19 81 00
English :
Comedy in 2 acts by Eric Tessier
