Représentation théâtrale Club seniors 121 PARIS

Récits de vies amoureuses écrits à partir de témoignages de femmes de plus de 65 ans
Représentation théâtrale « les grandes amoureuses »
Le vendredi 28 novembre 2025
de 14h30 à 16h30
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Club seniors 121 121, rue Jeanne d’Arc 75013 PARIS
