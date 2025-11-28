Représentation théâtrale Club seniors 121 PARIS

Récits de vies amoureuses écrits à partir de témoignages de femmes de plus de 65 ans

Représentation théâtrale « les grandes amoureuses »

Le vendredi 28 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Sur inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Club seniors 121 121, rue Jeanne d’Arc 75013 PARIS

