Représentation théâtrale Club seniors Arago PARIS
Représentation théâtrale Club seniors Arago PARIS lundi 24 novembre 2025.
Représentation théâtrale « Demande en mariage et l’ours »
Représentation culturelle « Demande en mariage et l’ours »
Le lundi 24 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-24T15:30:00+01:00
fin : 2025-11-24T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-24T14:30:00+02:00_2025-11-24T16:00:00+02:00
Club seniors Arago 49, boulevard Arago 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048