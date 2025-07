Représentation théâtrale Colmen

Représentation théâtrale Colmen vendredi 8 août 2025.

Représentation théâtrale

12 rue de Filstroff Colmen Moselle

A l’issue d’une résidence de territoires, DesMiracles organise un événement spectacle en extérieur et Tout Public. Imaginée par Franck Lemaire, auteur-metteur en scène et professeur d’art dramatique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, cette pièce comique et musicale d’une heure trente décrit avec humour et tendresse les errances de notre monde plongé dans la cacophonie des nouveaux médias. Santé mentale, Effondrement, Urgence écologique tout y passe au gré d’une galerie de 17 personnages hauts en couleurs incarnés par des comédiens de la région Grand Est. Parce que la transmission des techniques du spectacle vivant est au coeur des préoccupations de la compagnie, Artak est en route associe à sa distribution des artistes amateurs issus des territoires mosellans.

Possibilité de restauration.Tout public

20 .

12 rue de Filstroff Colmen 57320 Moselle Grand Est +33 7 83 93 96 09

English :

At the end of a territorial residency, DesMiracles is organizing an outdoor show for the general public. Conceived by Franck Lemaire, author-director and drama teacher at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, this hour-and-a-half-long comic and musical play describes with humor and tenderness the wanderings of our world plunged into the cacophony of new media. Mental health, Collapse, Ecological emergency, everything is covered in a gallery of 17 colorful characters played by actors from the Grand Est region. Because the transmission of performing arts techniques is at the heart of the company?s concerns, Artak est en route associates amateur artists from the Moselle region with its cast.

Catering available.

German :

Im Anschluss an eine Gebietsresidenz organisiert DesMiracles eine Veranstaltung im Freien für alle Zuschauer. Dieses anderthalbstündige komische und musikalische Stück wurde von Franck Lemaire, Autor, Regisseur und Professor für Schauspielkunst am Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, erdacht und beschreibt mit Humor und Zärtlichkeit die Irrungen und Wirrungen unserer Welt, die in der Kakophonie der neuen Medien versunken ist. Psychische Gesundheit, Zusammenbruch, ökologischer Notstand alles wird in einer Galerie von 17 farbenfrohen Charakteren dargestellt, die von Schauspielern aus der Region Grand Est verkörpert werden. Da die Vermittlung von Techniken der darstellenden Kunst ein zentrales Anliegen des Ensembles ist, werden in Artak est en route Laiendarsteller aus der Moselregion besetzt.

Verpflegungsmöglichkeit.

Italiano :

Al termine di una residenza, DesMiracles organizza uno spettacolo all’aperto per il pubblico. Ideato da Franck Lemaire, scrittore-regista e insegnante di recitazione presso il Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, questo spettacolo comico e musicale della durata di un’ora e mezza descrive con umorismo e tenerezza le peregrinazioni del nostro mondo immerso nella cacofonia dei nuovi media. La salute mentale, il collasso, l’emergenza ecologica: l’elenco prosegue in una galleria di 17 personaggi colorati interpretati da attori della regione del Grand Est. Poiché la trasmissione delle tecniche dello spettacolo è al centro delle preoccupazioni della compagnia, Artak est en route coinvolge nel suo cast artisti dilettanti della regione della Mosella.

Possibilità di catering.

Espanol :

Al final de una residencia, DesMiracles organiza un espectáculo al aire libre para el gran público. Concebida por Franck Lemaire, guionista-director y profesor de arte dramático en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz-Métropole, esta obra cómica y musical de hora y media describe con humor y ternura las andanzas de nuestro mundo sumido en la cacofonía de los nuevos medios de comunicación. La salud mental, el colapso, la emergencia ecológica… la lista continúa en una galería de 17 personajes pintorescos interpretados por actores de la región de Grand Est. Porque la transmisión de las técnicas de las artes escénicas está en el centro de las preocupaciones de la compañía, Artak est en route implica en su reparto a artistas aficionados de la región del Mosela.

Catering disponible.

