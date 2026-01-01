Représentation théâtrale Courteline Neuvy
Représentation théâtrale Courteline
Salle polyvalente Neuvy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Courteline , les travers de notre société en 5 saynètes comiques.
Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 41 48 42 lecture-et-loisirs@orange.fr
English :
Courteline , the shortcomings of our society in 5 comic sketches.
