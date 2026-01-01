Représentation théâtrale Courteline Neuvy

Représentation théâtrale Courteline

Salle polyvalente Neuvy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Courteline , les travers de notre société en 5 saynètes comiques.

.

Salle polyvalente Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 41 48 42 lecture-et-loisirs@orange.fr

English :

Courteline , the shortcomings of our society in 5 comic sketches.

