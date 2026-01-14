Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Les Z’Amats présentent Bye Bye Berline

.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 26 08 35

English :

Les Z’Amats present Bye Bye Berline

