Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 14 février 2026.
Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Les Z’Amats présentent Bye Bye Berline
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 26 08 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Z’Amats present Bye Bye Berline
L’événement Représentation Théâtrale de l’Amicale Laïque Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-14 par Vichy Destinations