Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Les 3 coups de Saint-Just vous propose une représentation théâtrale à l’Espace Culturel Le Cercle dans le cadre de la saison culturelle de la municipalité.

.

English :

Les 3 coups de Saint-Just offers a theatrical performance at the Espace Culturel Le Cercle as part of the municipality’s cultural season.

