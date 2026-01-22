Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont vendredi 6 février 2026.
Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06
Les 3 coups de Saint-Just vous propose une représentation théâtrale à l’Espace Culturel Le Cercle dans le cadre de la saison culturelle de la municipalité.
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 37 85 47
English :
Les 3 coups de Saint-Just offers a theatrical performance at the Espace Culturel Le Cercle as part of the municipality’s cultural season.
