Tocane-Saint-Apre

Représentation théâtrale Des pétales et des larmes

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Le parc du Château de Fayolle accueille deux représentations en plein air de la pièce de théâtre Des pétales et des larmes , écrite et mise en scène par nos partenaires sur de nombreux projets (dont le Grand Spectacle Immersif) Les Compagnons de l’Imaginaire et interprétée par les Ambassadeurs du

Le parc du Château de Fayolle accueille deux représentations en plein air de la pièce de théâtre Des pétales et des larmes , écrite et mise en scène par nos partenaires sur de nombreux projets (dont le Grand Spectacle Immersif) Les Compagnons de l’Imaginaire et interprétée par les Ambassadeurs du Château de Fayolle…

Dans un futur incertain, après plusieurs temps de conflit, deux citadines tentent de rejoindre une communauté isolée afin d’y reconstruire leur vie. Mais atteindre leur destination va s’avérer plus compliqué que prévu… .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Représentation théâtrale Des pétales et des larmes

The park of the Château de Fayolle hosts two open-air performances of the play Des pétales et des larmes , written and directed by our partners on numerous projects (including the Grand Spectacle Immersif) Les Compagnons de l?Imaginaire and performed by the Ambassadeurs du

L’événement Représentation théâtrale Des pétales et des larmes Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-09 par Val de Dronne