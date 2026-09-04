REPRESENTATION THÉÂTRALE DES T’RIENS COMPAGNIE THEATRALE DES T’RIENS Saint-Hilaire

Informations pratiques

Saint-Hilaire

REPRESENTATION THÉÂTRALE DES T’RIENS

COMPAGNIE THEATRALE DES T’RIENS 511 Rue de l’Oraison Saint-Hilaire Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La compagnie de théâtre joue une omédie de Vivien Lheraux « Avez vous embrasser le coq » le samedi 3 octobre à 20h30 Espace Bordeneuve à Saint-Hilaire.

N’hésitez pas à vous inscrire au 06 35 39 29 74 ou par mail t.riens.villeneuvetolosane@gmail.com

C’est l’histoire d’une troupe de théâtre qui doit jouer pour la première fois. Ils sont entrain de répéter, mais ils sont loin d’être prêts. Quant au technicien, il est malade et envoie 2 remplaçants, mais qui sont complètement à la ramasse. Rien ne va ni en coulisse, ni sur les planches et le metteur en scène pète un plomb.

Bref, une série de catastrophes et de quiproquos vont s’enchaîner. .

COMPAGNIE THEATRALE DES T’RIENS 511 Rue de l’Oraison Saint-Hilaire 31410 Haute-Garonne Occitanie t.riens.villeneuvetolosane@gmail.com

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English :

The theater company will perform a comedy by Vivien Lheraux, « Have You Kissed the Rooster? » on Saturday, October 3, at 8:30 p.m. at Espace Bordeneuve in Saint-Hilaire.

Feel free to register by calling 06 35 39 29 74 or by emailing t.riens.villeneuvetolosane@gmail.com

L’événement REPRESENTATION THÉÂTRALE DES T’RIENS Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE