Représentation Théâtrale « Douze Hommes en Colère »

chemin du moulin neuf, Av. Jean Moulin Salle polyvalente du Vignarès Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Etats-Unis, 12 hommes au cours de la délibération d’un procès ont la responsabilité de juger un jeune homme pour parricide. Il s’agit d’un drame judiciaire.

chemin du moulin neuf, Av. Jean Moulin Salle polyvalente du Vignarès Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 62 73 68 lignac.gilles@orange.fr

English :

In the United States, 12 men in the midst of a trial deliberation have the responsibility of trying a young man for parricide. It is a courtroom drama.

German :

In den USA sind 12 Männer während einer Gerichtsverhandlung dafür verantwortlich, einen jungen Mann wegen Vatermordes zu verurteilen. Es handelt sich um ein Justizdrama.

Italiano :

Negli Stati Uniti, 12 uomini che deliberano in un processo sono responsabili di processare un giovane per parricidio. È un dramma giudiziario.

Espanol :

En Estados Unidos, 12 hombres deliberan en un juicio para juzgar a un joven por parricidio. Se trata de un drama judicial.

