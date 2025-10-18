Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 18 octobre 2025.
Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur »
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La Municipalité accueille la troupe Zygom’Art03 de Creuzier-le-Vieux qui jouera « Et Vive l’Empereur ».
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45
English :
The Municipality welcomes the Zygom’Art03 troupe from Creuzier-le-Vieux to perform « Et Vive l’Empereur ».
German :
Die Gemeinde empfängt die Theatergruppe Zygom’Art03 aus Creuzier-le-Vieux, die das Stück « Et Vive l’Empereur » (Und es lebe der Kaiser) aufführen wird.
Italiano :
Il Comune accoglie la troupe Zygom’Art03 di Creuzier-le-Vieux, che si esibirà in « Et Vive l’Empereur ».
Espanol :
El Ayuntamiento da la bienvenida a la compañía Zygom’Art03 de Creuzier-le-Vieux, que interpretará « Et Vive l’Empereur ».
L’événement Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations