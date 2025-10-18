Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 18 octobre 2025.

Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur »

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Municipalité accueille la troupe Zygom’Art03 de Creuzier-le-Vieux qui jouera « Et Vive l’Empereur ».

.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45

English :

The Municipality welcomes the Zygom’Art03 troupe from Creuzier-le-Vieux to perform « Et Vive l’Empereur ».

German :

Die Gemeinde empfängt die Theatergruppe Zygom’Art03 aus Creuzier-le-Vieux, die das Stück « Et Vive l’Empereur » (Und es lebe der Kaiser) aufführen wird.

Italiano :

Il Comune accoglie la troupe Zygom’Art03 di Creuzier-le-Vieux, che si esibirà in « Et Vive l’Empereur ».

Espanol :

El Ayuntamiento da la bienvenida a la compañía Zygom’Art03 de Creuzier-le-Vieux, que interpretará « Et Vive l’Empereur ».

L’événement Représentation théâtrale « Et Vive l’Empereur » Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations