Cette lecture-performance, conçue et mise en scène par Eva Doumbia et Manon Chaillou, est inspirée par la correspondance de deux jeunes filles, Sarah Rotmentz (née à Pavillons- sous-Bois) et Germaine Guillotin en 1943. Arrêtée en janvier 1943, Sarah Rotmentz sera internée à Drancy avant d’être déportée le 25 mars 1943 à Sobibor où elle sera assassinée. Les lettres des deux jeunes femmes, mises en contexte, retracent la chronologie des événements qui ont mené à la déportation de 92 personnes juives vivant et travaillant à Elbeuf, puis à la mort ou la disparition de 34 d’entre elles.

Programmation en partenariat avec le Théâtre Public de Montreuil – CDN dans le cadre du TPMob [Théâtre Public Mobile]

RÉSERVER

Dans le cadre de la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

Le lundi 19 janvier 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-19T21:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-19T19:00:00+02:00_2026-01-19T20:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial