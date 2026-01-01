Représentation théâtrale Jo Salle Islea Avermes

Représentation théâtrale Jo

Salle Islea Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La troupe théâtrale Saint-Martin présente la pièce JO d’Alec Coppel, une comédie policière à l’ambiance de thriller.

.

Salle Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59

English :

La troupe théâtrale Saint-Martin presents Alec Coppel?s play JO , a detective comedy with a thriller atmosphere.

L'événement Représentation théâtrale Jo Avermes a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région