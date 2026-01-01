Représentation théâtrale Jo Salle Islea Avermes
Représentation théâtrale Jo Salle Islea Avermes samedi 24 janvier 2026.
Représentation théâtrale Jo
Salle Islea Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 23:00:00
Date(s) :
2026-01-24
La troupe théâtrale Saint-Martin présente la pièce JO d’Alec Coppel, une comédie policière à l’ambiance de thriller.
.
Salle Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La troupe théâtrale Saint-Martin presents Alec Coppel?s play JO , a detective comedy with a thriller atmosphere.
L’événement Représentation théâtrale Jo Avermes a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région