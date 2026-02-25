Représentation théâtrale Joyeuse Noëlle Loye-sur-Arnon
Loye-sur-Arnon Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : Dimanche 2026-03-08 15:00:00
soirée théâtre
Le comité des fêtes de Loye-sur-Arnon vous invite à une soirée théâtre festive et conviviale. La troupe théâtrale de Désertines Les Bouch’ à Oreilles présente Joyeuse Noël , comédie Viviane Tardivel et Olivier Tourancheau. 8 .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 82 56
