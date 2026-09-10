Informations pratiques

Représentation théâtrale « La fleur à la bouche » de Pirandello Dimanche 20 septembre, 16h00 Établissement public de santé de Ville-Évrard Seine-Saint-Denis

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au programme

Après l’accueil et le petit déjeuner auprès des Z’amis de Nono à la médiation animale, vous pourrez admirer les œuvres des patients exposées à la ferme et aux anciennes cuisines et visiter le musée de la psychiatrie qui sera fraîchement rénové pour y (re)découvrir « la robe de la Reine » de Marie Maillet Vitiello, créée à Maison Blanche et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH).

L’exposition « 1934, d’un asile à l’autre, vies de papier » en partenariat avec HMMB jalonnera le parcours depuis l’entrée de l’établissement jusqu’au service des archives, ouvert pour l’occasion : le dossier de Camille Claudel sera consultable sur place, notamment.

Au pavillon Chaslin, retrouvez VE fait son cinéma, espace dédié à la photographie et au cinéma !

Des visites guidées seront animées par les membres de la Serhep (Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie) et de la direction du patrimoine et des travaux, départ de la ferme à 14h30 les 2 jours (durée 1h30 environ), inscription à jep@epsve.fr.

Et nouveauté à retrouver cette année : un itinéraire jeune public en visite libre créé en lien avec la fondation du patrimoine !

Samedi à 17h à la chapelle aura lieu la représentation théâtrale « Pour son bien » : À travers Camille Claudel, dans une enquête sensible et intime. Pour son bien interroge la privation de liberté, hier comme aujourd’hui, à partir notamment de lettres et d’archives de Ville-Évrard.

Dimanche à 16h la troupe des Diseurs interprètera « La fleur à la bouche » de Pirandello.

Interprères : Laurent Vassal, Nelly Randon et Michel Martiny.

Puis la journée se terminera en beauté avec un récital à la chapelle sur le piano de l’établissement datant de 1908 et récemment restauré.

La préservation du Patrimoine passe également par l’idée de transmission et de réhabilitation et les Journée européennes du patrimoine ont lieu pendant la Semaine européenne du développement durable (SEDD du 18 septembre au 8 octobre 2026) : à cette occasion nous vous proposons de contribuer à notre opération seconde vie avec le soutien institutionnel de la direction départementale 93 des finances publiques à l’aide de dons de vêtements et de produits d’hygiène pour les patients en situation de précarité (liste des articles recommandés). L’ensemble des dons sera récolté par l’aumônerie pour bénéficier aux patients.

Nous serons ravis de vous accueillir lors de cet évènement et vous attendons nombreux pour ces journées riches en découvertes !

Pas de possibilité de restauration sur place (prévoir un pique-nique), collations sucrées offertes.

https://www.eps-ville-evrard.fr/informations/actualites-ville-evrard

Établissement public de santé de Ville-Évrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.eps-ville-evrard.fr/ [{« link »: « mailto:jep@epsve.fr »}, {« link »: « https://www.eps-ville-evrard.fr/informations/actualites-ville-evrard »}] Un établissement public spécialisé en santé mentale

L’établissement public de santé de Ville-Évrard dessert 33 communes (sur 40) du département de la Seine-Saint-Denis qui compte 1 655 422 habitants avec une forte croissance démographique de plus de 1% par an.

Les équipes proposent une offre de soins complète et diversifiée pour les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques : urgences, ambulatoire, hospitalisation, consultations spécialisées, plateau somatique, centres experts, remédiation cognitive et réhabilitation psycho sociale. 202, avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

RER A – Neuilly Plaisance

RER E – Chelles-Gournay

Bus 113 – arrêt Ville-Evrard

Parking disponible à l’entrée du site

Représentation théâtrale « La fleur à la bouche »

©troupe Les Diseurs