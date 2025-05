Représentation théâtrale « La Nuit des temps » – Nizerolles, 23 mai 2025 20:00, Nizerolles.

Allier

Représentation théâtrale « La Nuit des temps » centre culturel Nizerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23 21:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Petite forme au charme délicat et intemporel, La Nuit des temps est un seul en scène empli d’une magie douce et enfantine et de références au cinéma d’antan, porté par un comédien aussi émouvant que drôle.

.

centre culturel

Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart@nizart.fr

English :

La Nuit des temps is a one-man show with a delicate, timeless charm, full of gentle, childlike magic and references to the cinema of yesteryear, performed by an actor as moving as he is funny.

German :

La Nuit des temps ist eine kleine Form mit zartem und zeitlosem Charme. Es handelt sich um eine Einzelszene voller sanfter, kindlicher Magie und Anspielungen auf das Kino vergangener Zeiten, die von einem ebenso rührenden wie lustigen Schauspieler getragen wird.

Italiano :

Breve pièce dal fascino delicato e senza tempo, La Nuit des temps è un one-man show pieno di magia gentile e infantile e di riferimenti al cinema di un tempo, interpretato da un attore tanto commovente quanto divertente.

Espanol :

La Nuit des temps, una obra breve con un encanto delicado y atemporal, es un espectáculo unipersonal lleno de magia suave e infantil y de referencias al cine de antaño, interpretado por un actor tan conmovedor como divertido.

