Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Tout public

Venez assister à la représentation de théâtre La toile d’araignée (pièce d’Agatha Christie) par la compagnie Créamuse.

Deux possibilités de dates s’offrent à vous samedi 28 mars à 20h ou dimanche 29 mars à 15h30.

Venez soutenir l’association théâtrale Joinvilloise et passez un bon moment ! .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 71 73 06 49

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English :

L’événement Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse Joinville a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Joinville