Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse Joinville
Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse Joinville samedi 28 mars 2026.
Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Tout public
Venez assister à la représentation de théâtre La toile d’araignée (pièce d’Agatha Christie) par la compagnie Créamuse.
Deux possibilités de dates s’offrent à vous samedi 28 mars à 20h ou dimanche 29 mars à 15h30.
Venez soutenir l’association théâtrale Joinvilloise et passez un bon moment ! .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 71 73 06 49
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English :
L’événement Représentation théâtrale La toile d’araignée (Agatha Christie) par Créamuse Joinville a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Joinville