Représentation théâtrale : Le Bal des Pompiers Patronage Laïque Jules Vallès Paris vendredi 10 octobre 2025.

LE BAL DES POMPIERS

De et avec Laurent Savard

LE BAL DES POMPIERS aborde par l’humour et l’émotion le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif – né le jour du fameux bal et fils de Laurent Savard – mais aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes … tous différents à l’insu de leur plein gré ! Fils autiste, père artiste, le spectacle d’une vie pas comme les autres.

Pianiste : Eric Richard

Production: Dramatis Personae

« C’est drôle, tendre, effrayant, émouvant » LE MONDE

« Une vraie déclaration d’humour salutaire ! » FEMINA.FR (Coup de cœur Culture)

« Que vous soyez ou non concernés, vous assisterez à un spectacle rare mêlant magnifiquement sens, amour, humour et intelligence. Ne passez pas à côté ! » LA REVUE DU SPECTACLE

Durée du spectacle : 1H25

Cie Dramatis Personae

Entrée sur réservation et paiement sur place selon les tarifs de la Ville de Paris (13 € tarif plein & 11€ tarif réduit)

Représentation théâtrale organisée en partenariat avec APTE Autisme, autour de la différence et de l’autisme.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T20:00:00+02:00_2025-10-10T21:30:00+02:00

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-bal-des-pompiers +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr