REPRESENTATION THÉÂTRALE LE CARTEL DE GUILLOT Saint-Génis-des-Fontaines

REPRESENTATION THÉÂTRALE LE CARTEL DE GUILLOT

Place Jean Rolland Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Cette représentation illustre l’esprit de la farce médiévale au moment même où triomphe Molière.

English :

This performance illustrates the spirit of medieval farce at the very moment of Molière’s triumph.

