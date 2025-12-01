Représentation théâtrale L’Eolienne au cinéma le Parc Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Représentation théâtrale L’Eolienne au cinéma le Parc Livarot

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14

Représentation théâtrale L’Eolienne par La Compagnie du Pot Blanc de Saint Germain de Livet au cinéma le Parc de Livarot les samedis 13 décembre à 20h30 et dimanche 14 décembre à 14h30.

Comédie de Jacques BARUTET. Mise en scène par Jean Pierre HUARD. .

Theatrical performance of L’Eolienne by La Compagnie du Pot Blanc from Saint Germain de Livet at Le Parc cinema in Livarot on Saturday December 13 at 8:30pm and Sunday December 14 at 2:30pm.

