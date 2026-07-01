Informations pratiques

Saint-Andeux

Représentation théâtrale Les Caprices de Cupidon

Salle des fêtes Saint-Andeux Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Caprices de Cupidon , hôtel de charme à la campagne… Un directeur précieux, une bonne naïve, un jardinier distrait, un couple illégitime, une femme venue se reposer avec sa mère…

Week-end à première vue tout à fait normal. Hélas ! C’était compter sans les aléas de la campagne et rien ne se passe comme prévu. Et il va falloir gérer les divers événements !

Voilà les ingrédients de la nouvelle pièce de Viviane Tardivel que nous vous proposons cette année.

Comme d’habitude, portes qui claquent, mensonges en cascade, quiproquos en tout genre… et des chassés-croisés de tous ces personnages dont les rencontres peuvent être détonantes et là… il va falloir faire preuve d’imagination ! Cupidon va avoir de boulot ! .

Salle des fêtes Saint-Andeux 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 50 Les_Fees_de_L_Art-Scene@outlook.fr

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English : Représentation théâtrale Les Caprices de Cupidon

L’événement Représentation théâtrale Les Caprices de Cupidon Saint-Andeux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT des Terres d’Auxois